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【SpaceX】SpaceX星艦軌道何時試射？　FAA召開首次公聽會

科技 16:58 2021/10/20

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據外媒初步估計，有39名代表贊成該計劃、18位反對，後者認為火箭發射場會產生各種環境問題。

SpaceX星艦（Starship）軌道試射進度因當地法律問題而暫停，日前美國聯邦航空總署 （FAA）就試射召開首次公聽會。據外媒初步估計，有39名代表贊成該計劃、18位反對，後者認為火箭發射場會產生各種環境問題。

【核能源】SpaceX前員工研「便攜式核反應爐」 可為1,000個家庭供電8年

據悉，SpaceX打算在今年7月、8月為星艦（Starship）進行軌道試射，為此在火箭上安裝了29個超級重型助推器、組裝上下兩級火箭、為星艦飛船貼滿隔熱瓦片等。雖然SpaceX向外界展示進軍太空的決心，卻因環評報告導致試飛計劃一再推遲。

為了進行環評報告，FAA日前舉辦首場公聽會，讓市民有機會就火箭發射場發言。據 Ars Technica的報道，公聽會上有39人支持，18人反對，後者多為德州居民。他們列出各種環境問題，如火箭發射場會破壞野生動物棲息地、經常封閉公路造成當地居民不便、火箭發射產生巨大噪音等問題。反對方強烈要求FAA敦促SpaceX做出完整的環境影響報告，過程可能需要數年時間。

【Tesla】Tesla Model 3交車時間再度延遲 直到2022年8月正式交付

支持者則認為，該公司為人類成為多行星物種付出的努力，且他們自小就在卡納維拉角空軍基地附近長大，並沒有見到所謂火箭發射造成的環境影響，不懂SpaceX的發射場受到嚴格的審查的原因。

FAA本周將召開第二次公聽會，如果需要一份完整的環境影響報告才能讓當局發出飛行許可證，恐怕需要等待多幾年。

【無人駕駛】「真正無人」全自動駕駛北京測試 百度、小馬智行率先試行

記者：廖淑瑩

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