【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進　或成未來10年增長點

中金發表報告，指小米集團(01810)昨日(19日)舉行了2021投資者日交流活動，創始人雷軍等高管與投資人進行了交流。該行認為公司智能手機高端化穩步推進，造車業務快速推進，並有望成為公司未來10年新增長點。智能電動車業務進展超預期，2024年上半年有望量產。

智能手機方面，高端化戰略持續推進，線下渠道加速擴張。IoT及互聯網業務則穩紮穩打，持續延伸。中金維持小米2021年和2022年非通用準則每股盈測0.75元和0.95元人民幣不變。維持「跑贏行業」評級及目標價34元不變，相當於2022年預測非通用準則市盈率30.7倍。

大行對小米評級及目標價：

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