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旺角傲寓快入伙　加推17伙折實618.8萬起　周日賣樓　搶先睇現樓單位

股樓投資 17:14 2021/10/20

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其士集團（00025）與市區重建局合作發展的旺角傲寓現樓落成，並計劃開放現樓單位予公眾預約參觀，發展商同時加推17伙單位，於本周日（24日）推售。

加推價單涉及17伙實用面積300至340平方呎單位，戶型設開放式及一房間隔，價單售價由710.2萬至811.1萬元，扣除最高4%折扣，折實售價由681.8萬至778.7萬元不等，折實呎價約2.2萬至2.37萬元。值得留意的是，發展商同時更新舊價單，將部份單位售價上調，如13樓A室，價單售價由773.5萬元，上調至最新796.7萬元，調幅約為3%。而最高折扣率亦由舊有價單的5.75%下調至價單第5號的4%。

傲寓現樓單位及會所設施

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項目同時準備開放現樓單位予公眾參觀。其士國際集團有限公司物業發展部總經理司徒世華表示傲寓已落成及順利取得滿意紙，隨即會安排交樓入伙，並會開放25樓帶有家具及交樓標準的單位作為相若住宅物業供有興趣的買家參觀。資料顯示，傲寓位於福澤街8號，關鍵日期為11月30日，快將收樓入伙。

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撰文 : 謝昕蕎

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