  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋裝修】一家4口抽中錦暉苑 37萬精裝430呎單位 全屋貫徹簡約風格 半開放式廚房增空間感

理財智慧 19:14 2021/10/20

分享：

有人說抽中居屋就如中了六合彩頭獎那般的幸運，那麼既然奪得一個好單位，在裝修設計上當然要下一番功夫，不能太過於節省。而今次要介紹的單位屬精裝，位於馬鞍山的錦暉苑，其為一個430呎的2房單位，裝修費用為約37萬，走清新簡約風格，適合於有少許裝修預算的人，若有興趣的話，便看下去吧！

在原則上，此單位屬長形，有一梗廚及梗廁，但沒有梗房，因此屋主在房間間隔上更有自由和方便。另外，由於這單位屬清水樓，所以戶主在收樓時只有簡單的水泥地、白色牆面和瓷磚，並沒有花巧的設計。而在間隔改動上，由於單位有四人居住，因此設計師間出了2間各有窗的房間，並把廚房改為半開放式廚房及廁所門改為用木條子暗門，以增加全屋的空間感。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

在特點上，由於屋主想要清新簡約的風格，因此全屋主要用了白和木紋色為主調，以統一全屋風格，另外設計師在單位大廳的窗邊上造了一木紋色吧台，以方便屋主兩夫婦休憩飲咖啡。而為了增加空間感和簡約的設計，設計師把大廳牆壁近門的位置設計成一木條子特色牆連隱藏門，把廁所門隱藏，並同時拆除原廚房牆改成半開放式廚房再配合傢俬滲光效果，大大增加空間感。

在全屋裝修設計上， 設計師為了增加儲物空間，於入口位及廚房門口放置了一個C型白色及白配黃色的L型大型落地儲物櫃；在大廳上，戶主採用了木紋磚，而全屋傢俱也統一用上木紋色，分別有餐桌、電視櫃、吧台、儲物架及沙發，以打造出統一簡約風格；在房間上，兩間主人房對立而排，均用了白色門框，而入內，其中一間房採用白色配木紋色的地台床連衣櫃及書桌的組合，以節省空間，增加實用性；而另一間房則只造了一深木色配白色的地台床連衣櫃組合，沒有配書桌。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

在廚房上，設計師以一木條子L型特色牆及仿雲石牆把大廳和半開放式的廚房連貫起來，使全屋風格過渡自然，而入內有一L型上下排白色配木色廚櫃，以增大儲物空間，方便戶主儲放食物，同時將爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況；在廁所上，設計師把其藏於特色牆的隱藏門中，以增加全屋的空間感，而入內則有一鏡櫃和洗手台連儲物櫃，並配上藍白色的牆紙，以添加清新的感覺。

費用

全屋裝修工程費用連傢俬約37萬

*資料及圖片由世家傢私設計工房提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

延伸閱讀：

【室內設計】新婚夫婦擲52萬元 翻新460呎鑽石型廳單位 飯廳變身文青咖啡店

【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位   「半開放式廚房」最傾心    人字砌地板瞬間顏值上升

【室內設計】夫婦擲38萬裝修525呎單位 典雅設計 巧用玻璃增空間感

【室內設計】40萬大翻新48年舊樓 夫婦寧享二人世界  220呎兩房變一房 客廳空間感倍增

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位  為愛子一房變兩房  木條半屏風解決「黑廳」問題

同場加映：【iM Cafe】科技股重生推升港股 煤超瘋不再電力股落鑊

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

裝修設計 馬鞍山 錦暉苑

上一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】 IFC 餐廳推介

下一篇文章

【買樓理財】看好北部都會區　406萬買頂層連天台　上手業主3年僅賺6萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用