【居屋裝修】一家4口抽中錦暉苑 37萬精裝430呎單位 全屋貫徹簡約風格 半開放式廚房增空間感

有人說抽中居屋就如中了六合彩頭獎那般的幸運，那麼既然奪得一個好單位，在裝修設計上當然要下一番功夫，不能太過於節省。而今次要介紹的單位屬精裝，位於馬鞍山的錦暉苑，其為一個430呎的2房單位，裝修費用為約37萬，走清新簡約風格，適合於有少許裝修預算的人，若有興趣的話，便看下去吧！

在原則上，此單位屬長形，有一梗廚及梗廁，但沒有梗房，因此屋主在房間間隔上更有自由和方便。另外，由於這單位屬清水樓，所以戶主在收樓時只有簡單的水泥地、白色牆面和瓷磚，並沒有花巧的設計。而在間隔改動上，由於單位有四人居住，因此設計師間出了2間各有窗的房間，並把廚房改為半開放式廚房及廁所門改為用木條子暗門，以增加全屋的空間感。

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在特點上，由於屋主想要清新簡約的風格，因此全屋主要用了白和木紋色為主調，以統一全屋風格，另外設計師在單位大廳的窗邊上造了一木紋色吧台，以方便屋主兩夫婦休憩飲咖啡。而為了增加空間感和簡約的設計，設計師把大廳牆壁近門的位置設計成一木條子特色牆連隱藏門，把廁所門隱藏，並同時拆除原廚房牆改成半開放式廚房再配合傢俬滲光效果，大大增加空間感。

在全屋裝修設計上， 設計師為了增加儲物空間，於入口位及廚房門口放置了一個C型白色及白配黃色的L型大型落地儲物櫃；在大廳上，戶主採用了木紋磚，而全屋傢俱也統一用上木紋色，分別有餐桌、電視櫃、吧台、儲物架及沙發，以打造出統一簡約風格；在房間上，兩間主人房對立而排，均用了白色門框，而入內，其中一間房採用白色配木紋色的地台床連衣櫃及書桌的組合，以節省空間，增加實用性；而另一間房則只造了一深木色配白色的地台床連衣櫃組合，沒有配書桌。

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在廚房上，設計師以一木條子L型特色牆及仿雲石牆把大廳和半開放式的廚房連貫起來，使全屋風格過渡自然，而入內有一L型上下排白色配木色廚櫃，以增大儲物空間，方便戶主儲放食物，同時將爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況；在廁所上，設計師把其藏於特色牆的隱藏門中，以增加全屋的空間感，而入內則有一鏡櫃和洗手台連儲物櫃，並配上藍白色的牆紙，以添加清新的感覺。

費用 全屋裝修工程費用連傢俬約37萬

*資料及圖片由世家傢私設計工房提供

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責任編輯：關海儀