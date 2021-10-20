溥儀外姪孫女835萬購新盤THE HOLBORN　單位面積260呎　呎價逾3.2萬

恒基（00012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN早前開售，不只用家，就連清朝末代皇帝溥儀的外侄孫女愛新覺羅恆錦也有入市。

土地註冊處資料顯示，項目中層A3室，實用面積260平方呎，一房間隔，9月底以834.6萬元易手，實用呎價約3.21萬元，而買家登記姓名為愛新覺羅恆錦（OI SAN KOK LO HANG KAM），與清代末代皇帝溥儀的外侄孫女愛新覺羅恆錦姓名相同，料為同一人。

據愛新覺羅恆錦工作室網頁資料，愛新覺羅恆錦為中國當代皇家宮廷畫傳人，師承外祖父愛新覺羅溥佺，清代道光皇帝第四代傳人，隸屬和碩惇親王府阿哥，擅長畫蒙古馬與山水。她22歲擔任輔仁大學美術系講師，為國寶級國畫大師，於九十年代初移民香港，並於2018年於中環開班授徒，繪畫較大眾化作品。

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