  • 28°C
香港時間 : 20211020日 (三) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

溥儀外姪孫女835萬購新盤THE HOLBORN　單位面積260呎　呎價逾3.2萬

股樓投資 16:41 2021/10/20

分享：

恒基（00012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN早前開售，不只用家，就連清朝末代皇帝溥儀的外侄孫女愛新覺羅恆錦也有入市。 

土地註冊處資料顯示，項目中層A3室，實用面積260平方呎，一房間隔，9月底以834.6萬元易手，實用呎價約3.21萬元，而買家登記姓名為愛新覺羅恆錦（OI SAN KOK LO HANG KAM），與清代末代皇帝溥儀的外侄孫女愛新覺羅恆錦姓名相同，料為同一人。 

據愛新覺羅恆錦工作室網頁資料，愛新覺羅恆錦為中國當代皇家宮廷畫傳人，師承外祖父愛新覺羅溥佺，清代道光皇帝第四代傳人，隸屬和碩惇親王府阿哥，擅長畫蒙古馬與山水。她22歲擔任輔仁大學美術系講師，為國寶級國畫大師，於九十年代初移民香港，並於2018年於中環開班授徒，繪畫較大眾化作品。 

延伸閱讀：THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

THE HOLBORN 私人屋苑 恒基 鰂魚涌

上一篇文章

【元宇宙】傳Facebook準備改名　居然關「元宇宙」事？

下一篇文章

【異動股】 世茂服務連環配股發債 共籌逾48億元 股價即插穿配股價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬