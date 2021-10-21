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【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差

理財智慧 09:00 2021/10/21

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香港樓價冠絕全球，如果買不起新樓，買舊樓又如何？近日有網民於網上討論區發文，指自己想儲錢買樓，所以一直看樓盤，他坦言：「我喜歡新樓盤，因為不用維修，而且沒有人曾住過。」可是樓主家人覺得新樓盤買不過，因為經常出現用料問題，堅持覺得舊樓質素好一點，起碼用料均真。因此，他詢問網民意見是否真實。

【延伸閱讀】太子道西殘爆唐樓  800呎月租開價2.2萬  網民轟九龍城扮九龍塘  「蔗渣當燒鵝賣」 【下一頁

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【樓市現象】金管局︰樓價首8個月升4.5% 家庭負債佔GDP增至逾9成   【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得新樓盤好處很多，例如：免佣、節省裝修費、有保養和有靚會所等，相反舊樓維修問題嚴重，「時間耐了就出現問題，就算如何維修，這次維修這個，下次維修那個。」、「舊樓升值能力和抗跌能力相對較差。」、「新盤甚麼都新，舊樓要換升降機也要一百萬！由業主夾錢！」

另有人持相反意見覺得新樓盤管理費很貴，面積不實用，不建議買新樓，「如果換作是我， 我一定不會買新樓，因為新樓管理費好貴。」、「新樓盤買不過主要原因是新樓盤的價格大多貴過二手很多，可以貴兩成以上所以不值得買。」、「舊樓好處是配套齊全、用料好很多。」

 

同場加映：【iM Cafe】科技股重生推升港股 煤超瘋不再電力股落鑊

 

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責任編輯：陳頌潔

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