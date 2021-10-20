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【異動股】 世茂服務連環配股發債 共籌逾48億元 股價即插穿配股價

股樓投資 16:28 2021/10/20

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世茂集團（00813）旗下上市不足一年的物管公司世茂服務（00873）公布，以先舊後新方式配售股份及發行可換股債券，共集資48.6億元。世茂是次配售1.15億股股份，配售價低至每股15.18元，較昨日（19日）收市價16.82元折讓近一成，亦低於其上市價16.6元，預料所得款淨額為17.4億元。股價今日插水，一舉跌破配股價15.18元，低見14.62元，最多跌13.1%，收報15元，跌10.8%，成交額25.7億元。

【濠賭股】 珠澳放寬通關 周二開始無須隔離14日 濠賭股應聲彈【見下頁

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公司指，新發行的股份佔公司擴大後已發行股本4.64%，交易完成後，控股股東許榮茂持股由67.69%攤薄至60.39%。公司表示，相關資金將用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

與此同時，世茂服務亦宣布旗下附屬公司發行可換股債券，年利率2.25厘，2022年10月31日到期，該批可兌換債券可兌換世茂服務新股，每股兌換價為18.22元，合共可兌換1.7億股，預料可以集資31.1億元。

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

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記者：郭秀慧

世茂服務（00873） 異動股 經濟 成交 世茂集團（00813） 配股 配售 可換股債券 集資

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