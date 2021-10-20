美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染

英國的新冠患者住院及死亡數字回升，有民眾康復後仍再次感染新冠病毒。美國耶魯大學教授率領的研究指，未接種新冠疫苗的人士平均每16個月會再度感染新冠病毒。亦有研究發現，Delta變種病毒（印度首先發現）出現後，導致愈來愈多民眾再次染疫。

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耶魯大學醫學院教授湯森（Jeffrey Townsend）團隊分析免疫學及已知冠狀病毒再感染個案數據，在《The Lancet Microbe》發表研究。研究指隨著體內病毒抗體減少，再染疫風險愈趨普遍。民眾如沒有沒採取防疫措施及接種疫苗，民眾料會在每3個月至5年内再感染一次新冠病毒，中位數為16個月。

自今年5月出現Delta變種病毒後，各地民眾再染疫的風險大增。美國俄克拉荷馬州於9月錄得5,229宗復陽個案，較5月以來增加350%。

英國國家統計局（ONS）本月初發布的數據顯示，去年7月至今年9月期間確診感染新冠肺炎的其中20,262人，有296人在首次確診的最少120日後再次染疫。他們兩次檢測陽性的平均相隔時間為203日。

丹麥早前有研究指，民眾感染新冠病毒後，體內產生的病毒抗體約可維持半年。當中65歲以下人士染疫半年内維持80%抗體保護力，但65歲人士只有47%抗體，長者成為再次染疫的高危群體。

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英國南安普敦大學公共衛生學副教授阿爾萬（Nisreen Alwan）表示，隨著當地確診個案增加，愈來愈多兒童及成人再次感染新冠病毒，與首次感染相隔的時間也縮短。

英國有專家表示隨著冬季臨近，為避免民眾再度染疫，呼籲當局將新冠疫苗接種計劃擴展至所有學生，包括為青少年接種兩劑疫苗。

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責任編輯：郭麗明