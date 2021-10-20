【職場熱話】打工仔錯信職場有真心 送禮始揭同事竟是雙面人 網民：不要把自己看得太重要

不少人認為職場無真心，同事與同事之間向來只有利益關係，難成為真心朋友，不知道你又認不認同呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己自以為在職場上識得一位知心朋友，但經相處後卻發現他原來是雙面人，因而使樓主感到非常失望。

樓主指，他公司有一位同事十分熱情，會跟自己一同吃飯，一同放工，起初樓主也為認識到一位知心好友而感到非常幸運。但有一次，樓主因見其同事換了新手機，因而送了他一個手機殼作禮物，當時其同事也表現得十分高興，並稱讚手機殼十分漂亮，但後來樓主無意中看到自己送的手機殼出現在那同事座位的垃圾桶內，才知道那位同事表裏不一，是一位雙面人。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「不要把自己看得太重要，這樣你會活得比較開心。」，「不要太認真對待，與公司同事一定會有利益衝突的。」，「你總算看清楚他。」，也有人，指「普普通通聊天便算吧，為甚麼又要送禮物。」，「記得要與同事保持距離。」，「真是知人口面不知心。」。

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另有網民，指「一件小事便足以使你認清一個人了，有些事情心裏明白就可以了，看事情不能太過於表面，幸好你能及早認清他，不然分分鍾會被出賣。」。

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責任編輯：關海儀