【阿里巴巴9988】天貓雙11全球狂歡季2021啟動 吸29萬品牌參加成歷年最大規模

阿里巴巴（09988）一年一度的盛事天貓雙11狂歡季正式啟動，今年是第13屆天貓雙11全球狂歡季。今年雙11的規模為歷年最大，共吸引了29萬個品牌參加，創下新紀錄。天貓將為超過９億中國消費者提供超過 1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示：「過去12年，雙11展現出中國的強大消費力，並持續參與推動全球零售業的發展。借力這項年度盛事，我們將攜手集團生態體系內的消費者、商家 及合作夥伴，共同促進普惠和可持續發展，為雙11揭開新篇章。」

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據介紹，自10月20日起，淘寶直播將有700位知名網絡紅人（KOL）、名人及品牌代表參與多場直播。 而淘寶亦將推出一項全新功能，讓用戶能夠與親友分享「購物車」商品，帶來更強的社交購物體驗。與此同時，提倡「綠色」生活方式及低碳消費天貓在今次雙11致力提倡「綠色」生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品， 以及發放價值 1 億元人民幣的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。此外，由11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網絡菜鳥網絡將在全國20個城市逾1萬個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足印。

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隨着日益增加綠色科技的應用，阿里巴巴致力在今年雙11期間進一步減低每張訂單的碳排放。2寓購物於行善支持有需要的群體也是今年雙11 的主題之一。在雙11前，淘寶APP剛上綫「長輩模式」，其功能包括語音助手、簡化導覽及放大字體，讓銀髮族購物更為輕鬆便利。淘寶APP首頁更面向這群用戶推出遊戲，可以解鎖食品雜貨等商品優惠，銀髮族隨時隨地可以樂在其中。

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阿里巴巴鼓勵消費者與親友在社交媒體分享他們的「公益寶貝成績單」，而每獲好友點開一次， 阿里巴巴就會多捐出1元人民幣。 阿里巴巴於2006年推出「公益寶貝」計劃，參與活動的商家會自願將一定的捐款比例或固定金額捐贈予其所選定的公益機構或項目，而消費者可以通過購買這些商品來支持他們心儀的公益機構。今年「公益寶貝」的捐款主要支持三大群體：獨居老人、偏遠地區的「留守兒童」及 低收入階層人士。

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記者：張以正