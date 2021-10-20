▲ 【阿里巴巴9988】阿里啟動天貓雙11 逾29萬品牌參與、提供1400萬件折扣商品

阿里巴巴 （09988） 宣布，今天正式啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季，將積極提倡普惠和可持續性。今年雙11的規模為歷來最大，共吸引了29萬個品牌參加，創下新紀錄。

阿里指，天貓將為超過9億中國消費者提供超過1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

天貓在今次雙11致力提倡「綠色」生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億元人民幣的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。此外，由11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網絡菜鳥網絡將在全國20個城市逾10,000個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足印。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，過去12年，雙11展現出中國的強大消費力，並持續參與推動全球零售業的發展。借力這項年度盛事，阿里將聯同集團生態體系內的消費者、商家及合作夥伴，共同促進普惠和可持續發展，為雙11揭開新篇章。

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編輯：李哲毅