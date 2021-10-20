【職場熱話】 打工仔蟬過別枝 被舊公司HR噓寒問暖 網民：勿吃回頭草

不知道大家有沒有試過在轉工後被前公司挽留的經歷呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在前公司工作了半個月後，因找到了一份人工更高的工作而辭職，但在離職過後卻被前公司的HR不斷關心和挽留，他因而感到不解和煩惱。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「在你未走前看不起你，待你走後才覺得你是寶。」，「轉一下工作環境更好。」，「勿吃回頭草。」，也有人指，「做生不如做熟。」，「你應該趁機開一個更高的價錢。」，「可能那位HR只是不爽你離開，待你回去工作幾個月後，便會炒了你。」。

另有網民，指「臨近年尾有很多公司也要趕項目但又不夠人手，可是他們又不想花錢落廣告請人，於是便會不斷叫舊人回公司做。」。

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責任編輯：關海儀