  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 打工仔蟬過別枝 被舊公司HR噓寒問暖 網民：勿吃回頭草

理財智慧 18:26 2021/10/20

分享：

不知道大家有沒有試過在轉工後被前公司挽留的經歷呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在前公司工作了半個月後，因找到了一份人工更高的工作而辭職，但在離職過後卻被前公司的HR不斷關心和挽留，他因而感到不解和煩惱。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】 面試者稱來年目標晉升為面試官   被批好高鶩遠遭否決   網民:真是太不知天高地厚了 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「在你未走前看不起你，待你走後才覺得你是寶。」，「轉一下工作環境更好。」，「勿吃回頭草。」，也有人指，「做生不如做熟。」，「你應該趁機開一個更高的價錢。」，「可能那位HR只是不爽你離開，待你回去工作幾個月後，便會炒了你。」。

另有網民，指「臨近年尾有很多公司也要趕項目但又不夠人手，可是他們又不想花錢落廣告請人，於是便會不斷叫舊人回公司做。」。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

辭職 香港 網上討論區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市熱話】太子道西殘爆唐樓 800呎月租開價2.2萬 網民轟九龍城扮九龍塘 「蔗渣當燒鵝賣」
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬
【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用