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【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做

理財智慧 18:26 2021/10/20

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不知道大家一份工作平均會做多長時間呢？又是甚麼原因會使你們考慮轉工呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己經已在一公司任職文員3年多，最近因工時長，經常要加班和厭倦現時的工作而希望轉工，但卻又害怕找不到其他工作，因而向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔批見工面試內容太離地  要求降低考核標準  網民:可能只有你覺得難 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「可以的話轉一下工種，因為文員的薪資很難有突破，即使做很多年也不會高。」，「 1萬3要返6天工，你被人找著數了。」，「即使要返5日半也不做。」，也有人，指「 這樣也可以繼續做嗎？走吧！」，「 邊做邊找另一份工吧，工作地點近真的很吸引。」。

另有網民建議，指「考政府工的CA或其他工種入職3年已有萬6、7了，而且只需工作5天，也不用加班，你也可以去嘗試一下。」。

 

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責任編輯：關海儀

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