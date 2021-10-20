【精明理財】學識資產配置 一文了解理財金字塔 日常生活點應用?

在經濟學上，有多個利用金字塔而搭建的理論，當中最有名是需求增次理論（Maslow's hierarchy of needs)，指出人生在不同階段會有不同的追求，由最低層的生理需求去到最高的自我實現。但本文想介紹是與資產配置有關的「理財金字塔」。理財金字塔顧名思義是指在理財策劃中的資產配置，根據投資產品的風險性有份額的不同，由最底層的現金及應急錢、第二層債券及股票、第三層的股票及基金、最頂層的衍生產品和另類投資。坊間對於金字塔理解都有不同，因此本文只供參考，但投資者也要按個人可承受風險程度而決定投資策略。



最低層： 現金及應急錢 (40%)

最低層是「現金及應急錢」，即現金和銀行活期存款。現金主要是應付日常開支的作用，預備足夠兩個月的現金開支，例如不幸突然失業時，也有筆可以隨時動用的資金作日常開支。其次是「應急錢」主要的作用是應付突如其來的小額開支，可能但不限於家電或小型維修和醫療費用，例如有朋友的父親最近入院，要進行「通波仔」手術，醫院要求提供8萬元的按金，幸好朋友一直都有存款的習慣，才可以應付突如其來的醫療開支。

第二層： 債券及保險 (30%)

文中所指的債券不是高風險的「垃圾債券」，而是一些較低風險債券，只以「跑贏通脹」為投資目標的債券，特別是在低息和各國「印銀紙」的情況下，買入一些年息7-8%回報的債券，既可以「跑贏通脹」又可以為自己製造被動收入。同時，保險是有槓桿效果的低風險產品，付出較低的保額、便可以獲得相應高回報（touchwood)，例如定期人壽、危疾保險，主要是萬一出了任何身故，家中不會頓時失去支柱。有部分投資者會在仍有按揭的時候買入一份保額與按揭金額相若的人壽保險，以避免萬一遇上身故的時候，家人也有能力償還貸款。

第三層：基金和股票 (20%)

是一些具投資成份的產品，例如基金和股票。如果投資者是相對被動或者不了解市況的話，可以考慮以追蹤指數表現的ETF、環球股票基金等，其表現會與大市相若。如果是可以承受較高風險的投資者，則可以考慮買入行業性或市場性的基金，但買入前投資者可能要花時間「做功課」，以了解現時的市況，並以長線作為目標。當然也可以考慮股個別的股票作為投資，例如買入一些「財息兼收」的股票，例如公用股。

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最頂層：衍生產品和另類投資 (10%)

是一些風險高但回報高的投資產品，在投資的時候要更慎重處理，避免將太大的份額放在最頂層的投資產品，例如衍生產品、虛擬貨幣等。虛擬貨幣和NFT是近年最流行的投資產品，例如比特幣由當年只夠購買一個披薩去到現時超過6萬美元。但始終是高風險和新興的投資產品，波動性較高，投資者也要量力而為。

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責任編輯：陳佳恩