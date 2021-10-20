【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　

▲ 外國有民意調查研究並顯示，大多數人反對僱主提供這種福利。但由於勞動力短缺，這福利或有助挽留人才。（法新社圖片）

剛飼養寵物應否放假陪伴牠們融入家庭？外國有民意調查研究並顯示，大多數人反對僱主提供這種福利。但由於勞動力短缺，這福利或有助挽留人才。而事實上飼養寵物的人，也會休假幫助新寵物適應家庭生活。

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一名僱主在網上詢問是否應該為寵物主人提供有薪假期 ，來照顧家庭的新成員後，引起了熱列的討論與分歧。英國的零售店Boxpark，是倫敦一個相當受歡迎的社交場所，該企提供餐飲、飲料和購物服務。其創辦人Roger Wade某天收到一名員工詢問，是否可以為照顧新小狗放假後，他徵求了LinkedIn使用者的意見，在上面拋出了「是否應該給員工『陪產假』照顧新寵物？」這一問題。

他的提問收到超過2000個LinkedIn用戶的評論，隨附的民調更是收到了34,000份回覆，當中有61%受訪者反對這一看法，只有39%的人贊成。反對的聲音大多認為這並不是僱主的問題或責任，如果員工想要養寵物，就應該自行調整狀況，確保有充足的條件和時間才養；而且試圖填補空缺也會給其他同事和整個企業帶來壓力。

而贊成的聲音則認為，老闆讓他的員工休息幾個星期來照顧寵物是正確的，部分人更是認為有些家庭沒有孩子，而寵物對他們而言如同子女，所以應同樣有相應的待遇。

英美企業紛提供有薪寵物假期

雖然英國現在並沒有法例規定公司必須讓員工放假照顧寵物，但不少公司已經開始提供這項福利，作為挽留人才的籌碼。2017年，英國酒吧連鎖店Brewdog就推出了為期1周的育兒假，讓所有員工在養新寵物時皆可以放有薪假期。

根據寵物保險公司Petplan的數據，英國每20個新寵物主人中，就有1個有公司批准的寵物假期。曼徹斯特的IT公司BitSol就為員工提供1周的有薪假期照顧寵物；美國方面，亦有種種跡象顯示，愈來愈的公司開始為員工提供寵物陪產假、病假甚至是喪假。

哥倫比亞通過新法律 僱員可享寵物喪假

雖然關於寵物陪產假的討論仍難有定論，但哥倫比亞已在近月通過新法例，給予僱員兩天喪假來哀悼寵物。哥倫比亞有超過60%的家庭育有至少1隻寵物，政府此次更是直接定義主人與動物有「強烈的情感紐帶」。雖然有聲音擔心人們會利用新立法，但該法案規定僱員只有在寵物死亡前向老闆報告，並有證據的情況下，才有資格享受兩天有薪假期。

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責任編輯：李智美