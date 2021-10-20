▲ 【大行報告】大摩：阿里巴巴的科技及基建仍是推動中國數碼化的關鍵 自研芯片符合國策發展

阿里巴巴 （09988） 股價因馬雲「歐遊」而大幅反彈，摩根士丹利出報告唱好阿里巴巴，指阿里巴巴的科技及基建仍然是推動中國經濟在商業及科學領域數碼化的重要動力，預期在合作夥伴生態系統支持下，垂直應用仍然是未來投資的關鍵。大摩維持阿里巴巴「增持」評級，目標價220元。

阿里雲據報明年在泰韓兩國建數據中心【下一頁】

報告指，阿里雲定位為中國主要科技開發商及數碼化推動者，而在雲棲大會上，阿里雲及其他嘉賓展示如何利用雲計算技術及基建，推動企業數碼化，而集團同時推出5納米工藝的自研伺服器芯片「倚天710」，有關芯片將於雲內部使用。芯片研發符合中國的本土化發展方向，可減少對進口的倚賴。

大摩稱，阿里巴巴多年來積累數據處理能力，今年來日均數據處理量已超越過去「雙11」推廣，而數據安全是其商業夥伴的關注點，但阿里巴巴相信阿里雲可應對賅客攻擊。

大摩續指，阿里雲相信開放平台是推動數碼化的關鍵，會繼續擁抱及推動開放社會，未來阿里雲會繼續與國際及本土夥伴合作，阿里雲還可促使國際夥伴進入中國，協助其駕馭數據安全的監管及業務動態，而阿里雲目標是成為企業應用的雲引擎，透過連接更多本地合作夥伴，以更好地服務每個市場的客戶。

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