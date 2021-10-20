【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台

本港虛擬貨幣平台CoinUnited.io本周二（19日）預告，公司最快於11月初提供NFT交易服務，通過自主研發計算大量數據模型，發掘具升值潛力的NTF加密藝術品，惟暫未有鑄造（Mint）NFT服務。

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其共同創辦人盧鉅麒表示，由今年1月成立至今，平台已擁有1萬名註冊用戶，當中過半數為香港用戶，同時現於亞洲各地設有共100部虛擬貨幣ATM，當中香港佔60部；該公司團隊現時約有100人，並預計於未來一年擴充至約250人。

為了提高大眾對NFT的認識，平台會設置CoinUnited.io Academy（加密貨幣學院）舉辦一系列的NFT課程，教導大眾有關加密貨幣和NFT的知識，如怎樣判斷優秀和有潛力的NFT項目、如何避開市場陷阱、了解深層價值等，培養藝術修養及品味。

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平台將會推出加密貨幣信用卡，預料在2022年第一季推出，目前正和不同信用卡公司商討合作，據悉，該信用卡可通行於世界各地，並設置收息服務，同時CoinUnited.io在世界各地如英國、加拿大、美國、澳紐、新加坡、台灣、日本等均有合作夥伴，提供OTC場外交易服務，適用於移民港人，透過加密貨幣錢包，亦可兌換當地法幣。

此外，由CoinUnited.io One提供的加密貨幣錢包現時支援超過5,000種加密貨幣的交易，收息及跨鏈提存，讓客戶更容易進行跨鏈操作，同時平台提供全年365日每日24小時的客戶技術支援。

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責任編輯：潘曉豐