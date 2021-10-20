【ET講股通】孫運喜：檢閱新經濟股（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接美股升勢，恒生指數重上二萬六，收報26136點，升348點，成交1565.9億元。港股升勢可維持多久？孫運喜話留意重要回吐區（Time code：30：04）

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽 阿里巴巴、騰訊跑贏大市

02：42 - 港股向好原因一：業績期帶動美股 標普連升4日

06：37 - 港股向好原因二：馬雲現身 阿里巴巴帶動新經濟板塊上升

07：31 - 新經濟股主宰後市

08：56 - 股票分析：騰訊 （00700） 現增持信號？

10：53 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 高位回軟？

12：08 - 股票分析：阿里健康 （00241） 有回軟壓力？

13：20 - 觀眾問股：酷派集團 （02369） 上望幾多？

15：02 - 觀眾問股：小米 （01810） 可重上26.8元？

18：15 - 觀眾問股：嘉泓物流 （02130） 8.3元有貨要沽嗎？看好中綫走勢？

21：40 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢如何？上望價位？

23：46 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 前景如何？建議買入價位？

27：42 - 觀眾問股：華電國際 （01071） 升穿3元可高追？有回吐壓力？

30：04 - 港股升勢可維持多久？孫運喜話留意呢個重要回吐區

32：12 - 股票推介：大家樂 （00341）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，大市今日反覆造好，午後維持約300點升幅，阿里系應記首功，阿里健康 （00241） 漲逾1成多，阿里巴巴 （09988） 亦升逾6%。加上騰訊 （00700） 亦跑贏大市，帶動恒生科指表現亦勝大市。惟金融股和能源股等表現較弱，因中央有意針對能源價格出手，令大市高位稍見阻力。

今日大市造好，原因有二。一是美股，雖然充斥不利消息，如最新的房屋動工及建築數據亦弱，貨櫃積壓導致供應鏈問題，以及勞工短缺、疫情，但市場只專注業績期，8成已公布業績的標普500企業比預期佳，令標指連升4天，帶動全球整體投資氣氛。二是阿里系，帶動新經濟板塊上升。阿里創辦人馬雲現身，而且可以出國，利好阿里系股份，走勢強勁，帶動恒指。

重磅新經濟股略現疲態 升近阻力步向超賣

至於後市，主要看新經濟股表現。恒生科指已升穿保歷加通道頂部，而且正在擴大，要留意6960點水平，以及14天RSI的情況。不過，重磅股略現疲態，騰訊之前曾試530元水平但回落，近日向上，今日升至高見515元，輕微升穿保歷加通道頂部後，出現類似十字星狀態，即好淡爭持訊號，淡友有機會反撲，且RSI處於較高水平。阿里巴巴亦出現類似情況，今日高見179.9元後稍回，出現長手陀螺仔，除保歷加通道頂部見阻力外，升穿前浪底阻力後亦高位回軟，RSI也處高位。至於阿里健康，仍在區間上落，未突破橫行區。總括來說，新經濟股在高位有些回軟壓力，須留意。

恒指全日升348點，報26136點，逼近保歷加通道中軸，成交1,566億元。暫時來說，恒指仍視26500點為重要阻力，重磅經濟股既升近阻力位，RSI亦接近超賣，若再升的話，可能出現技術回吐。孫運喜提醒，暫時不宜高追。

今日潛力股︰大家樂技術走勢好轉

至於今日潛力股，大家樂 （00341） 技術走勢好轉。雖然之前走勢糟糕，長綫下降軌一直下移，但近日突破短期下降軌，今日成交亦明顯增加，且有大行看好，估計銷售額錄得增長。目前下降軌阻力在15.5元，可考慮在20天綫水平搏一搏。

【「ET講股通」問股環節，包括︰酷派集團、小米、嘉泓物流、龍源電力、中銀香港、恒生、華電國際電力︰立即觀看】

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*《石Sir午市閒談》- 石Sir推介港交所 （00388） *

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