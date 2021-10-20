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【核能源】SpaceX前員工研「便攜式核反應爐」　可為1,000個家庭供電8年

科技 15:38 2021/10/20

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SpaceX前員工就創立一間名為「Radiant」的公司，研發出一款便攜式核反應爐，計劃用於偏遠地區、災區或地下室等。

全球能源危機愈趨嚴重，受供應短缺影響，歐洲、亞洲都正面臨缺電的困擾。為解決危機，SpaceX前員工就創立一間名為「Radiant」的公司，研發出一款便攜式核反應爐，計劃用於偏遠地區、災區或地下室等。

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由一群SpaceX前員工創立的Radiant，近日推出了攜帶式核子反應爐試作機，這款反應爐使用先進的核燃料。與傳統的核燃料相比，可以承受更高的溫度，不易熔化。再加上氦氣冷卻劑的話，會比一般水冷卻劑更容易降低核反應爐腐蝕、沸騰和污染的風險。

Radiant指出，一個便攜式核子反應爐可以輸出超過1MW（100萬瓦）的電力，可應負1,000個家庭約8年的用電需求，可快速送到偏遠地區、災區，提供電力和熱力。

核子反應爐配備獨有的運輸容器，可作空運、海運及道路運輸，也可以同時用來串連城鎮或是偏遠地區的軍事基地。此反應爐也可作遙距監控維護，如發現燃料不足，可隨時不受地點和場景的限制補充燃料。

目前，Radiant的核子反應爐仍在原型測試階段，而此項目近日更獲得120萬美元（約934萬港元）天使投資，並受到美國國家核子創新中心（NRIC）的關注。

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責任編輯：曾曉汶

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