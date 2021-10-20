【阿里巴巴 9988】 馬雲終於現身 市場憧憬阿里巴巴鬆綁 股價重上170元之上

自從去年底阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團擱置上市後，創辦人馬雲行蹤極低調。至昨日（19日）有報導指，馬雲目前正在歐洲考察，為他一年多來首次出國。馬雲成功出國引起關注，被市場解讀為內地對民營企業鬆綁的信號，馬雲禁止出境的「禁令」可能將獲得解除。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

消息刺激下，股價今日（20日）一度重上招股價176元，最多升9.2%，高見179.9元，最新報175.7元，仍升6.6%。

自深陷監管風暴後，市場隨即盛傳馬雲被「禁止出境」，此後馬雲的一舉一動受到廣泛關注。報道引述消息人士指，馬雲目前正在西班牙進行環境相關的農業及技術考察，更指馬雲出發到歐洲前，與家人在香港度假。

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧