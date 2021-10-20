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【阿里巴巴 9988】 馬雲終於現身 市場憧憬阿里巴巴鬆綁 股價重上170元之上

股樓投資 15:29 2021/10/20

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自從去年底阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團擱置上市後，創辦人馬雲行蹤極低調。至昨日（19日）有報導指，馬雲目前正在歐洲考察，為他一年多來首次出國。馬雲成功出國引起關注，被市場解讀為內地對民營企業鬆綁的信號，馬雲禁止出境的「禁令」可能將獲得解除。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁

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消息刺激下，股價今日（20日）一度重上招股價176元，最多升9.2%，高見179.9元，最新報175.7元，仍升6.6%。

自深陷監管風暴後，市場隨即盛傳馬雲被「禁止出境」，此後馬雲的一舉一動受到廣泛關注。報道引述消息人士指，馬雲目前正在西班牙進行環境相關的農業及技術考察，更指馬雲出發到歐洲前，與家人在香港度假。

同場加映﹕【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

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記者：郭秀慧

阿里巴巴－SW（09988） 經濟 馬雲 阿里巴巴

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