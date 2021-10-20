【英國經濟】英國低碳領域投資增加　預計創造3萬個工作機會

▲ 英國低碳領域增加大約3萬個工作機會（新華社圖片）

英國政府本月19號宣佈，國外的投資者會在英國低碳領域創造大約3萬個工作機會。

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英國首相Boris Johnson在全球投資峰會開幕時宣布18項價值97億英鎊（約1,041億港元）的新投資，新投資包括風能、氫能、可持續發展住宅及碳收集與儲存。

Boris Johnson表示，投資者已經了解到，英國的經濟增長和科技創新有巨大的發展潛力。西班牙能源公司Iberdrola、物流公司Prologis和食品雜貨服務Getir的公司的投資都在推動英國經濟復甦。

同日，貝萊德、摩根大通及法國電力公司的高層在倫敦科學博物館，宣佈在英國投資100億英鎊（約1,073億港元）。

西班牙能源公司Iberdrola宣布，進一步投資60億英鎊（約643億港元）在薩福克海岸附近的風力發電場，並在東英格蘭的風力發動機樞紐建造處，創造約7,000個工作機會。

物流公司Prologis承諾在未來三年內，在英國投資15億英鎊（約160億港元），並在倫敦、東南部和中部地區建造零碳倉庫，支持約14,000個新工作機會。

Prologis行政總裁Hamid Moghadam表示，相信私營企業的創新，可以克服環境挑戰，並發揮重要作用。

食品雜貨服務Getir表示，計劃投入更多資金來擴大在英國的電動汽車車隊，預計在2022年創造約7,000個工作機會。

電池公司The Ultimate Battery 將投資2,800萬英鎊（約3億港元），在英國建立一家環保電池工廠。

英國政府承諾到2035年大幅減少碳排放，到2050年實現碳零排放。

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責任編輯：陳明俊