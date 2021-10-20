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莫斯科長者守居家令4個月 俄羅斯單日過千人死

環球社會熱點 15:15 2021/10/20

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俄羅斯單日錄得過千名新冠患者死亡創新高，首都莫斯科加強防疫限制。莫斯科市長要求未接種新冠疫苗的長者遵守居家令4個月，而且規定各企業要有3成員工留在家中工作。

羅馬尼亞每5分鐘死1人 確診及死亡數創新高 【下一頁】

俄羅斯周二（19日）新增33,740宗確診個案，僅略低於疫情爆發以來的單日確診紀錄。全國累計確診數字已突破800萬宗，佔俄羅斯總人口超過5%。

俄羅斯同日新增1,015名新冠患者死亡，創下單日最高死亡數字。

莫斯科市長索比亞寧 （Sergey Sobyanin）宣布，60歲以上未接種新冠疫苗的長者由下周一（25日）起必須留在家中4個月，以減低他們外出染疫的風險。

索比亞寧透露住院重症患者人數正每日增加，而60歲以上長者分別佔感染人數約60%、佔使用呼吸機患者人數近80%、佔死亡人數約86%。

索比亞寧同時要求，各家企業最少3成員工必須留在家中工作，避免辦公場所爆疫。

【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高 【下一頁】

俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）在政府會議上，也提議將10月30日至11月7日列為非工作日，停工一段時間以應對持續上升的感染數字。

另外，俄羅斯的疫苗接種率偏低，僅大約30%的俄羅斯人口完成接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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