美眾議院委員會通過 起訴前國師班農藐視國會

美國眾議院調查國會暴動的特別委員會早前發出傳票，傳召白宮前戰略顧問班農作供，但遭班農拒絕。委員會投票一致通過議案，以藐視國會的罪名起訴班農，決議料將在本周由美國眾議院全體議員表決。若決議通過，班農一經定罪最高可面臨1年監禁。

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特別委員會周二（19日）晚以9票對0票的結果，一致通過就班農（Steve Bannon）上周四（14日）無視傳票的行為，以藐視國會罪起訴他。決議料於周四（21日）上交眾議院全體議員表決，通過後會移交司法部門處理，包括是否採取行動正式起訴班農。

委員會主席湯普森（Bennie Thompson）稱根據委員會調查，班農似乎對國會暴亂計劃有大量預先了解，更可能在制定這些計劃方面發揮了重要作用。他指出班農需配合調查，否則面臨後果。國會也要令其他國會暴動目擊者明白，若像班農一般忽視傳票會面臨何等後果。

委員會在長達26頁的報告中，記錄他們多次嘗試與班農聯絡仍不果。委員會重申，班農聲稱擁有的行政特權不適用於此案，班農在國會暴動發生時只是一名普通公民，而非前美國總統特朗普（Donald Trump）政府的一分子。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，如班農一經定罪，或遭判處監禁1個月至1年。但CNN分析指，個人因藐視國會而遭檢控的情況極罕見，亦甚少有人因此入獄。再加上若要成功定罪，需時或長達數年，眾議院追究班農刑事責任更多在於警惕其他被傳召作證的人。

《路透社》報道，目前已有逾670人被控參與國會暴動，特別委員會已發出19張傳票。

責任編輯：李俊儀