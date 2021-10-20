▲ 【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對 試點城市或由30變10

中國政府壓抑內地樓價快速上升多時，並傳出醞釀房產稅多時。《華爾街日報》引述不具名消息指，國家主席習近平擬廣泛試行房產稅，對持有物業的家庭按樓價每年支付稅率，但消息人士指，習近平在共產黨內遇龐大反對，繼而縮減房產稅改革的試點城市數目，預計將由30個城市減至10個城市，也擬擴大國廉價房屋為折衷措施。

官媒報道，習近平近日在中共中央機關刊物《求是》雜誌刊登有關共同富裕的文章，提及「要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作」，令外界留意房地產稅進度。

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黨內精英、普通成員、退休黨員齊傳反對

外電報道指，習近平於今年初委派國務院副總理韓正，研究落實全國推行房產稅的安排，並收集意見。消息人士指，不論是黨內精英還是普通黨員，都強烈反對建議，有官員憂慮加稅衝擊樓價，拖累消費大減，令經濟嚴重受壓。

報道引述消息稱，有已退休的資深黨員發起聯署反對徵收房產稅，聲言無力支付稅項，「黨員在內，很多人持有多於1套住宅，徵稅方案會成為潛在社會穩定議題」。

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10個試點城市 料涉滬深杭渝瓊

內地樓價持續跑贏經濟增長多時，令地產相關信貸活動不斷增加，當局近年加強管控樓價失控，令中國恒大 （03333） 在內部分房企面對債務違約危機。目前，內地逾9成城市居民家庭擁有自家物業，逾8成家庭財富與地產掛勾，令樓價政策成為經濟、民生政策關鍵。

據報，韓正已因應反對聲音太大，向習近平建議縮窄房產稅試點，當局預料會把試點城市項目，由30個大減至約10個，包括已試行第二套房收稅的上海和重慶，深圳、杭洲、海南預計都會是試點城市，而全國實行房產稅將不會在「十四五」規劃內進行，意味2025年前都不會全國推行。

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