IMF下調今年亞洲經濟增長至6.5% 疫情成隱憂

國際貨幣基金組織周二（19日）表示，由於新冠肺炎疫情仍然在亞洲地區肆虐，因此將亞洲今年經濟增長預期下調至6.5%，較半年前的預測低1.1個百分點。國際貨幣基金組織同時上調香港經濟增長預測，由4.3%提高至6.4%。

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國際貨幣基金組織（IMF）周二發表亞太地區經濟展望報告，報告指雖然亞洲地區於去年遏止新冠疫情方面相對成功，但印度、馬來西亞及越南等國家爆發新一波疫情，加上新冠疫苗接種進度緩慢，上述因素皆影響經濟增長。

IMF續指，多個亞洲國家及地區都採取嚴格防疫措施，導致工廠暫時關閉。加上變種新冠病毒、供應鏈中斷及通脹等不確定性影響，即使出口需求強勁，仍為亞洲經濟增長帶來限制。

IMF對亞州的經濟增長預測下調至6.5%，較今年4月預測的7.6%低1.1個百分點。IMF補充指，亞洲地區經濟增長主要由中國及印度推動，預計中國及印度今年經濟分別增長8%及9.5%。

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另一方面，IMF亦上調數個亞洲多個地區的增長預測，其中將香港今年經濟增長預期由4.3%調高2.1個百分點至6.4%；新加坡今年經濟增長預期由5.2%上調0.8個百分點至6%。

IMF指，儘管機構調低對亞洲經濟今年增長預測，但亞洲仍然是全球經濟增長最快的地區。

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責任編輯：郭麗明