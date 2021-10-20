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【大行看法】瑞銀：中國科技業短期波動、但中期前景正面　續看淡內房表現

股市 13:57 2021/10/20

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【大行看法】瑞銀：中國科技業短期波動、但中期前景正面　續看淡內房表現（資料圖片）

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，內地重置科技業監管環境，中國科技股短期內波動，但中線仍然正面，認為市埸已陸續反映負面因素。李智穎解釋，現時監管框架已經出台，但執行細節以至對企業盈利尚有不確定性。

李智穎指出，偏好多元化平台公司、有份在中國提供5G等服務的全球技術解決方案公司供應商、監管調整潛在受益企業。

對於互聯網平台公司未來增長空間，李智穎解釋，以往平台公司每年增長30%至35%，但監管變化或對平台公司增速造成15至20個百分點的負面影響，意味日後平台公司增長率或降到10%至15%，但仍較中國名義GDP增長高，形容「平台公司日後仍然值得關注，雖然增長幅度未必最高，但也超過市埸平均水平」。

內地或推房產稅、預售限制 不看好內房中長期表現

問及內房表現以及監管趨勢，李智穎認為，內地現時放寬及加快審批房貸有助預售資金流回籠企業，但認為僅屬短期策略；中長期方面，中央都不會改變「房住不炒」的方向，估計內地或推出房產稅、預售限制，所以不看好內房行業。李智穎解釋，儘管現時內房估值便宜，但未見增長點，直言「看不到價值提升」。

環球科技發展機會方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori認為，未來10年會再有新技術顛覆其他行業，市場可從中發掘投資機會，偏好5G、金融科技、健康科技、綠色科技、數碼訂閱、分散式記賬技術、網路安全等。

偏好5G等 料相關電信設備資本支出2025年增至1500億美元

Gantori提到，預計 5G 電信設備資本支出將激增，估計會從2020年的160億美元增長到2025 年1500億美元。綠色科技方面，歐盟和日本承諾到 2050 年實現碳中和，中國承諾到2060 年也實現這一目標。Gantori又指，金融科技相關收入將從2020 年的 2250 億美元增長到 2030 年的 7500 億美元，複合年增長率為 12.8%，同時預計今年網路安全市場將增長10%至1600億美元。

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