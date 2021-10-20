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【元宇宙】傳Facebook準備改名　居然關「元宇宙」事？

環球政經 16:43 2021/10/20

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據外媒《The Verge》在周二（19日）引述消息人士指，Facebook（FB） 計劃在下周改名，，以反映其對建構「元宇宙」的關注。

報道指，Facebook 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）計劃在10月28日的公司年度 Connect大會上討論改名一事，但甚至有可能更早公布。改名將將使Facebook重塑為母公司旗下眾多產品之一，該公司還將監管Instagram、WhatsApp、Oculus等應用程式。

【科技巨頭】 美國兩黨下周提反壟斷法案 禁大型科企偏袒自家產品　【下一頁

報道猜測新的名稱可能與Horizo​​n（地平線）相關。最近，Facebook 將其正在開發的VR遊戲平台由Horizon更名為Horizon Worlds（地平線世界）。

對此，Facebook回應稱不會對「謠言或猜測」發表任何評論。

「元宇宙」概念寬泛，簡單而言代表互聯網下一個階段，是由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界。Facebook 在今年一直談論「元宇宙」，在周二，Facebook就宣布計劃在未來五年於歐盟創造１萬個工作崗位，以協助建構「元宇宙」。

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

朱克伯格 經濟 人工智能 VR AR Instagram Facebook WhatsApp

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