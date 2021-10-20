  • 30°C
香港時間 : 20211020日 (三) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為動向】華為宣布HUAWEI WATCH 3系列　正式支援Huawei Pay

科技 13:31 2021/10/20

分享：

華為與銀聯國際日前宣布，HUAWEI WATCH 3系列在香港正式支援Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援Huawei Pay的智能穿戴設備。

華為（Huawei）今年7月宣布智能手錶WATCH 3系列攻港，而近日華為也該智能手錶系列添加新功能。華為與銀聯國際日前宣布，HUAWEI WATCH 3系列在香港正式支援Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援Huawei Pay的智能穿戴設備。

【華為新品】華為智能手錶WATCH 3系列　支援eSIM功能

【榮耀解禁】榮耀公布與Google恢復合作　海外版新機獲GMS授權

華為表示，Huawei Pay現在將服務從手機延伸到穿戴設備，HUAWEI WATCH 3系列的用戶只需綁定銀行卡，其後就能以智能手錶作流動支付。

用戶只需進行幾個簡單步驟即可啟動服務：1）打開手機App的設備畫面，點擊已連接的HUAWEI WATCH 3設備；進入設備詳情頁面選擇「華為錢包」>2）選擇「添加銀行卡」，再根據提示操作即可完成設定>3）完成後用戶就可在便利店、超級市場、餐廳等場所消費時，把HUAWEI WATCH 3系列智能手錶解鎖後貼近NFC付款終端機，就能一拍即付。

以下為圖示教學：

    點擊圖片放大
    +2

值得一提的是，要啟動服務就要先將手機的華為運動健康App升級到12.0.8.305或以上版本；同時，用戶的HUAWEI WATCH 3系列設備亦需升級至2.0.0.179 或以上版本。

目前，Huawei Pay支援多間合作機構發行的銀聯卡，包括中銀香港、中國銀行澳門、工銀亞洲、工銀澳門、大西洋銀行以及 Tap & Go扣帳卡。香港支援的商戶則包括7-Eleven、Circle K、惠康、美心西餅、KFC、萬寧、崇光百貨、日本城及H&M等。

【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布
2021/08/30
【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布
【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）
2021/08/25
【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
2021/08/13
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【華為新品】華為推新一代Sound X智能喇叭兼手環 6 Pro　8月中正式發售
2021/07/30
【華為新品】華為推新一代Sound X智能喇叭兼手環 6 Pro　8月中正式發售

你可能感興趣

【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布
14:39 2021/08/30
【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布
【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）
15:46 2021/08/25
【華為手機】走奢華風！　Caviar推全新定製版華為Mate40 Pro機殼　最貴21萬（多圖）
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
12:22 2021/08/13
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
華為 智能服務 移動裝置 萬寧 崇光百貨 日本城 H＆M 7－Eleven NFC 澳門

下一篇文章

【蘋果MacBook】蘋果67W電源轉接器　不支援新MacBook Pro快充
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Tesla】Tesla Model 3交車時間再度延遲　直到2022年8月正式交付
【Tesla】Tesla Model 3交車時間再度延遲　直到2022年8月正式交付
【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部
【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部
【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起
【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起