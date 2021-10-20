【華為動向】華為宣布HUAWEI WATCH 3系列　正式支援Huawei Pay

▲ 華為與銀聯國際日前宣布，HUAWEI WATCH 3系列在香港正式支援Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援Huawei Pay的智能穿戴設備。

華為（Huawei）今年7月宣布智能手錶WATCH 3系列攻港，而近日華為也該智能手錶系列添加新功能。華為與銀聯國際日前宣布，HUAWEI WATCH 3系列在香港正式支援Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援Huawei Pay的智能穿戴設備。

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華為表示，Huawei Pay現在將服務從手機延伸到穿戴設備，HUAWEI WATCH 3系列的用戶只需綁定銀行卡，其後就能以智能手錶作流動支付。

用戶只需進行幾個簡單步驟即可啟動服務：1）打開手機App的設備畫面，點擊已連接的HUAWEI WATCH 3設備；進入設備詳情頁面選擇「華為錢包」>2）選擇「添加銀行卡」，再根據提示操作即可完成設定>3）完成後用戶就可在便利店、超級市場、餐廳等場所消費時，把HUAWEI WATCH 3系列智能手錶解鎖後貼近NFC付款終端機，就能一拍即付。

以下為圖示教學：

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值得一提的是，要啟動服務就要先將手機的華為運動健康App升級到12.0.8.305或以上版本；同時，用戶的HUAWEI WATCH 3系列設備亦需升級至2.0.0.179 或以上版本。

目前，Huawei Pay支援多間合作機構發行的銀聯卡，包括中銀香港、中國銀行澳門、工銀亞洲、工銀澳門、大西洋銀行以及 Tap & Go扣帳卡。香港支援的商戶則包括7-Eleven、Circle K、惠康、美心西餅、KFC、萬寧、崇光百貨、日本城及H&M等。

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責任編輯：曾曉汶