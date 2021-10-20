▲ 【大行報告】高盛下調中港股市盈利增長預測 A股盈利增長預測削一半

高盛發表報告更新對大部分亞洲市場的盈利增長預測，包括下調中國和香港股市的盈利預測。高盛指出，貨幣政策周期收緊、宏觀經濟數據令人意外地弱、負面盈利展望情緒，都令「估值下調周期」壓力湧現，高盛對中國A股看法較悲觀，認為明年A股每股盈利僅增長9%，較原先預期增長18%，下調幅度達一半。

高盛對港股明年盈利增長預測由18%降至15%，而台股盈利增長預測由6%降至3%，韓股盈利增長預測由20%降至12%。

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整體日本以外的亞洲市場，高盛預計今年企業盈利增長32%、明年達9%，兩者都較原先估算的34%、11%，低2百分點。高盛對印度、泰國市場較樂觀，把印股盈利增長預測由20%增至24%，泰股盈利增長預測由12%上調至15%。

高盛指出，亞太市場主要風險包括疫情影響、中國增長和政策、全球供應鏈混亂和成本上漲。

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編輯：麥德銘