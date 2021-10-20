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【中概股】中資科網股相對美股折讓大 國內資金借ETF撈底

股樓投資 17:25 2021/10/20

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最近，在港上市的科技股普遍造好，連阿里巴巴（09988）都重返170元以上，其中有份買入撈底的勢力，來自國內的ETF產品。據內地報道，近月中概互聯網ETF十分搶手，第三季以來資金流入超過1億元（人民幣，下同）的主流跨境ETF已有十多隻，抄底最踴躍的品種是掛鉤中國互聯網50指數的易方達中概互聯網ETF，其次是華夏恒生互聯網科技業ETF。

【內地缺電】發改委研究調控煤價確保電力供應 煤炭股憂限價應聲下跌，請按【見下頁

Wind數據顯示，截至周一（18日），易方達中證海外互聯ETF自第三季以來份額增加超過100億份，激增近1倍，若以最新淨值估算，該基金規模接近300億元。同期，華夏恒生互聯網ETF最新份額為207.45億份，較6月底增加逾90億份。

【延伸閱讀】大行點睇：內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠，請按【見下頁

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易方達中證海外互聯ETF基金經理範冰向內地傳媒表示，美國的納斯達克100指數仍不斷創出新高，中概科技龍頭相對美國科技龍頭出現深度折價，估值修復推動8月下旬以來港股科技股出現反彈。展望未來，數字經濟仍然是未來經濟發展的重要力量。但是，目前難言反彈會變成反轉，投資者需要關注風險。

【同場加映】溫股知新：點揀銀行股 唔駛亂咁估

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記者：林衛

板塊 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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