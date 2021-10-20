波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束

波蘭法院於本月初裁定，波蘭國家憲法凌駕歐盟法律。繼英國脫歐後，外界憂慮波蘭此舉成為脫歐首步。歐盟委員會主席馮德萊恩表示會約束波蘭，避免歐盟價值觀遭到破壞。

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波蘭憲法法院本月7日的裁決指，歐盟基礎條約的重要條文與波蘭憲法不符，裁定應以波蘭本國法律優先。上述裁決引起歐盟委員會、法國及德國等歐盟成員國批評，更有數萬人周日（17日）於波蘭各地集會。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）周二（19日）於歐洲議會表示，歐盟在過去一段時間以來，一直擔心波蘭司法機構的獨立性，認為情況已經惡化。

馮德萊恩表示歐盟不會讓共同價值觀遭受威脅，明言會採取行動約束波蘭。據悉，歐盟委員會有權合法質疑波蘭憲法法院的決定，也可以作出經濟處罰。

她又指歐盟必須保障歐盟預算。波蘭原定從歐盟獲得約300億歐元（約2,718億港元）的資金來應對疫情帶來的影響。但外媒估計波蘭與歐盟的紛爭影響下，波蘭短期内未必收到這筆資金。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）否認波蘭會脫歐的説法，強調歐盟成員國應團結起來，齊心應對能源短缺、非法移民及俄羅斯侵略行動等共同挑戰。

莫拉維茨基批評歐盟不公平地攻擊波蘭，強調歐盟成員國仍然擁有主權。他坦言無法接受歐盟談及經濟處罰的行徑，形容歐盟如同在敲詐勒索，表示自己不會接受有意敲詐和威脅波蘭的政客。

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責任編輯：鄭錦玲