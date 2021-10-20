海地黑幫綁架17美加傳教士 索1.3億港元贖金

加勒比海島國海地上周六（17日）發生綁架案，當地黑幫綁架17名美國及加拿大基督教傳教士及家屬，包括5名兒童。海地司法部長基泰爾表示，綁匪就每名人質索取100萬美元（約780萬港元）贖金。美國國務卿布林肯表示，聯邦調查局（FBI）正與海地合作，尋求在不支付贖金下促使海地綁匪釋放人質。

美國駐海地特使辭職 不滿拜登政府驅逐難民 【下一頁】

基泰爾（Liszt Quitel）周二（19日）表示，綁匪提出每人100萬美元贖金要求，合共索取1,700萬美元（約1.3億港元）。基泰爾透露，綁匪暫未發出交贖金的最後期限通知。他表示通常綁匪知道家屬無法滿足其要求時，會考慮與家屬討價還價，預測雙方談判或將長達數周。

由FBI領導的人質解救協調組（Hostage Recovery Fusion Cell）前負責人扎爾（Rob Saale）表示，美國法律通常不禁止支付贖金，但若綁匪是恐怖主義分子時，向綁匪支付贖金會被視為向恐怖主義組織提供支援，屬非法行為。

扎爾透露，在危險地區提供人道主義援助的團體都有被綁架風險，保險公司的危機小組會參與釋放人質的談判。

美國驅逐德州邊境海地難民 邊防人員騎馬執鞭捱轟 【下一頁】

海地警方相信，是次發動綁架的是一個被稱為「400 Mawozo」的黑幫團體，該黑幫控制太子港（Port-au-Prince）一帶，即傳教士及家屬被綁架地點。據悉，「400 Mawozo」過去數月一直在當地散播恐怖主義，與敵對幫派武裝戰鬥，綁架商人及警察。

布林肯（Antony Blinken）表示，國務院正在與FBI、海地警察、教會和其他團體合作，尋求讓綁匪釋放人質。布林肯指，是次綁架事件揭露一個更大的安全局勢問題，美國將繼續支持海地警察和社區阻止幫派暴力的計劃，強調會是一個非常具挑戰性的長期過程。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀