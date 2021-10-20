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【人民幣】人民幣升穿6.4心理關口 三因素左右去向

股樓投資 17:25 2021/10/20

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自9月下旬，人民幣走勢開始轉強，最近人民岸在岸及離岸價雙雙突破6.4的心理關口，為今年6月來首次。市場對人民幣後市的看法分歧，皆因中國經濟的下行壓力明顯，美國聯儲局亦明確減少買債的時間表，本應不利人民幣滙價。

【阿里巴巴 9988】 馬雲終於現身 市場憧憬阿里巴巴鬆綁 股價重上170元之上，請按【見下頁

中金發表報告指，今後有三大因素左右人民幣走向，從中長期看，人民幣持續升值為小概率事件。第一，該行認為近期美元走弱為短期性因素；中長期來看，在聯儲局貨幣正常化及美國經濟相對強勁，將對美元形成強勁支撐。

【延伸閱讀】名家論市：興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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第二，近期中國出口的強勁主要得益於「海外需求旺盛」、「海外供應鏈吃緊」及「中國供應鏈的穩定」三點。然而，在今後伴隨着「美國財政補貼的結束」、「海外疫情改善帶來的供應鏈恢復」及「國內節能限電所帶來的影響」，該行認為出口順差在中長期維持在高位的可能性不大。第三，中國的貨幣政策在第四季至明年第一季存在寬鬆空間。

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記者：林衛

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