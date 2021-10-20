▲ 【阿里巴巴9988】螞蟻IPO批文今到期 支付寶拆骨、估值急跌 一文看一年變化

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的IPO註冊批文即將到期 ，意味螞蟻集團的本次IPO之路將就此終結。一年過去，這宗「史上最大IPO」 估值已大縮水，母企阿里巴巴股價才剛剛重上兩年前香港IPO上市價。這一年到底有甚麼轉變？

銀行停止定期溝通、估值大減

2020年10月20日，證監會下發《關於同意螞蟻科技集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批覆 》，同意螞蟻集團的科創板IPO註冊申請，批覆自同意註冊之日起12個月內有效，意味註冊批文即將失效，螞蟻集團若要重新上市，需重新申請IPO審核。

彭博報道，當時處理螞蟻上市交易的銀行已停止與螞蟻進行定期溝通，其中部分懷疑螞蟻無法在2023年之前重返市場。

螞蟻去年11月初IPO叫停前估值達2,350億美元，但估值已被削去至多三分之二。外電上月報道，富達投資再次調低螞蟻的估值。今年2月，富達給予估值為1,440億美元，在6月底則降至780億美元。

支付寶瀕臨拆骨

由螞蟻集團引起的監管風暴及整頓行動已經席直捲內地科技行業每一個角落，但分析認為痛苦不會很快結束。報道引述中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼表示，雖然螞蟻的整改方向很明確，但實施起來相當困難，對於螞蟻及其投資者而言，不確定性猶存，痛苦不會很快結束。

報道又指，螞蟻被迫進行的整改非常徹底，支付寶瀕臨撕裂、螞蟻集團消費者數據寶庫將以收費方式向競爭對手開放。另外，市傳螞蟻利潤豐厚的消費貸款部門「花唄」、「借唄」可能會被排除在未來任何IPO之外，令員工士氣大減。

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阿里巴巴股價大跌

自螞蟻集團上市觸礁以來，阿里巴巴股價維持弱勢，自去年11月3日上交所公布暫緩螞蟻集團上市決定以來，阿里巴巴股價累跌4成，盤中曾經低見135.7元，今日經歷一輪飈升，才重上當年176元招價。

馬雲轉低調

一年前，阿里巴巴創辦人馬雲在上海舉辦的外灘金融峰會上批評傳統金融是「當鋪思想」 ，又稱「巴塞爾協議」是老人俱樂部，未幾即被監管當局約談。螞蟻上市觸礁以來，馬雲一改此前作風，鮮有出席公開場合，即使有露面機會，也未有向媒體發言。此前市場甚至盛傳馬雲被「禁止出境」，直至本月中才有報道指馬雲身在香港。據悉，馬雲正在歐洲進行考察，是他一年多來首次出國。

值得留意，自13日有報道指馬雲在港以來，阿里巴巴股價累升一成。

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