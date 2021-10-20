【券商點睇】國內航空數據按月逐步改善 疫情影響復甦進度

據中國民航局數字，9月全行業共完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為68.9億噸公里、3,611.7萬人次、59.9萬噸，較上月增長40.3%、61.2%和15.2%。

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東興證券指，由於福建莆田疫情沒有出省，其對航空業的負面影響較小，9月數據基本印證了這一觀點。但受各地零星疫情的影響，9月各項指標還是處於相對偏低的水平。近個多月發生的莆田、哈爾濱、新疆及西安確診案例，足以說明病毒極強的傳播能力以及完全清零的巨大難度，可以預見10月的數據也將受到局部疫情的負面影響。

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相比於最差的8月份，9月航空運力投放數據有明顯回暖。三大航空公司的國內航綫客座率都恢復至65%以上，客座率按月回升約10個百分點；運力投放恢復至2019年的9成。雖然情況依舊嚴峻，但走出了8月嚴重虧損的狀態。其中，中型航空公司的運力投放恢復較快。春秋與吉祥在9月加速投放運力，國內航綫運力投放佔2019年同期比重分別達到152%和115%。

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近期該行觀察到市場對於國際航綫逐步放開的預期有所提升。但從實際情況出發，考慮到中國防疫一貫的高要求，且冬季臨近，該行仍看不到國際航綫會在短期內大規模放開。即使未來放開也必然會採取循序漸進的方式，從管制出現松動到完全開放的過程可能會持續半年甚至一年以上。

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記者：林衛