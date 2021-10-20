恒指企穩26000短綫升勢確認　 可進取入市？

恒指衝上26000點，企穩50天線以上，現時升勢已確定，可更進取入市嗎？應入手龍頭股定二線股？獨立股評人唐牛為你評市論股，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code）

Time code：

00：00 - 港股今日焦點速覽 科技股可帶動恒指再衝高？

00：52 - 美股外圍市況速覽 比特幣ETF首日掛牌升4.9%

01：28 - 港股ADR表現

01：50 - 亞太股市早段市況速報

02：17 - 美股連續5日造好 破頂機會大

04：01 - Netflix業績超預期 有再破頂潛力

07：57 - 港股上日市況速覽

09：04 - 恒指已確認升勢 是進取入市的時機嗎？

12：13 - 大價科技股值搏率一般？應該揀邊隻？

13：08 - 現時炒雙十一概念是適合時機嗎？

14：07 - 匯控 （00005） 現價值得入手？加息股點揀？恒生銀行 （00011） VS 中銀香港 （02388）

17：20 - 友邦保險 （01299） 可望再升？

17：59 - 汽車股見資金追捧 比亞迪 （01211） 現水平值得追入？

19：43 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） VS 南方智能駕駛 （03162）

22：28 - 觀眾問股：京東 （09618） 318元買入應持貨？

23：03 - 港股開市前市況速報

24：37 - ET個股推介 - 小米 （01810）

26：04 - 觀眾問股：李寧 （02331） 受惠雙十一會再升？

28：00 - 波司登 （03998） 冬季、限電、雙十一利好可踢穿6.8元？

28：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 短綫睇好

29：24 - 觀眾問股：友邦保險 （1299） 有機會上100元？

30：15 - 觀眾問股：中化化肥 （00297） 1.7元有貨要沽？

31：15 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 上望價位？

32：01 - 恒指早段市況速覽 友邦、阿里巴巴撐大市

33：24 - 內地立法干預煤炭價 對煤炭股、電力相關股衝擊幾大？

36：08 - 內地更多限電措施會出台？中長綫可吸納新能源股？

37：11 - 觀眾問股：華電國際 （01071） 可入手短炒？

38：09 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學 （02382） 前景分析

40：18 - 觀眾問股：恒指年底有機會上30000點？第四季表現樂觀

42：33 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 現價可入？

43：47 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 有機會重上26元？

44：39 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 不建議持貨？

46：17 - 觀眾問股：世茂服務 （00873） 前景相對正面？

48：37 - 恒大物業股權交易叫停 不利物管股？

50：51 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 現價可加持？

53：06 - 觀眾問股：領展房產基金 （00823） 有機會重上70元以上？

55：31 - 內地消息速報

56：52 - 觀眾問股：華電國際 （01071） 升穿3元可追入？

57：22 - 短炒入場策略 高開是好勢頭？

59：44 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 買賣策略

1：00：43 - 觀眾問股：Netflix（NFLX）633元有貨可高追加注？

1：01：42 - 嗶哩嗶哩 （09626） 現價是追入時機？

1：03：02 - 恒指早段市況速覽

1：03：30 - 財經日誌提提你