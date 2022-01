【C.E.O.財策精英】宏利分組經理鄭智仁　以身作則　誠懇專業展現年輕拼勁 

一頭清爽俐落的短髮、帶點黝黑的健康膚色,以及即使穿上剪裁舒適的西裝,也掩蓋不了的壯實肌肉綫條。許多人第一眼見到鄭智仁(Mike),都會以為他是一名健身教練。以前的確是,但現時他是宏利分組經理,於2020年6月透過「宏利C.E.O.計劃」投身財策行業後,短短時間已連續兩年極速完成百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table),並晉升為分組經理的業界新晉精英。

「疫」境下開闢新天地

傾談下,完全能感受到Mike那種充滿自己想法、又有強大行動力的年輕力量。自中學時期已是名運動健將,曾是港青泳隊成員的Mike,前年畢業於中大護理學系後,沒有順理成章加入醫護行業,反而從個人興趣──運動出發,以Freelance形式擔任健身教練。Mike直言十分享受操練的過程,因為世事往往超越自己能控制的範圍,但健身是一分耕耘一分收穫的,隨着每次的操練,你會慢慢看到身體實實在在的轉變,堅持總會帶來收穫。因此他十分享受能協助及陪同學員一步步達到目標的過程。

直至去年疫情爆發時,因為運動場地及健身室關閉,教練工作完全停擺,令他開始思考事業新路向。得知中學同學宏利分行經理謝文浩(Kenneth)於財策行業發展不俗,另一位本為壁球教練的中學同學,現為宏利高級分組經理的羅棹騫(Chris)亦準備加入其團隊,於是便跟隨Chris的腳步入行。

▲ Chris(左)和 Mike的事業理念相近,大家惺惺相惜,均希望把握機會去為自己的事業拼搏。

雖然擁有醫護方面的專業知識,亦因運動而鍛鍊出強大的抗壓力,但Mike入行後仍須克服不少挑戰,「加入宏利後,幸好C.E.O.計劃為我安排了一對一的導師,他會定時就我的學習進度進行檢討,教導我如何促進成效,可以說是我在保險財策方面的啟蒙教練。加上團隊成員間無限量支援,只要你願意學習,大家總會無私分享經驗及知識,助我克服困難,建立專業。」

談到入行初期開拓客源的心得,Mike表示最初的客戶都是自己的朋友,然後就是朋友的朋友。另外,他亦經常於社交平台分享自己的日常工作及對事業發展的看法,現有逾2,500位IG(Instagram)追蹤者。「我樂於直接告訴別人自己已轉職為理財顧問,但不會為了建立正面形象而刻意發文,所有內容都是我的真實想法,因我希望透過我的故事讓我的客戶了解我真實的一面,同時讓更多人認識這一行業真實、專業認真的形象。」

健身與理財 異曲同工

在Mike心目中,理財顧問與健身教練都是為別人制定個人計劃,當中有不少異曲同工之處,「像我以前當健身教練,不會一上課就直接開始鍛鍊,我會先與學生傾談,了解其健身、飲食、作息習慣、受傷史等,然後才為其訂立專屬的訓練課程。現在做理財規劃也是一樣,首先要了解客戶的家庭背景、財務狀況及理財目標等,針對其實際需要推介合適的財務策劃建議。」

此外,Mike深明管理健康與管理財富一樣,須持續檢討及優化,一點一滴累積,故他每半年都會為客戶檢討保障計劃,至於投資相連壽險的基金投資部分,則堅持每星期為客戶提供市場資訊,因為他認為投資市場瞬息萬變,理財顧問有需要令客戶能夠緊貼市場消息,作出合適的部署。

中學兄弟班 以專業創造年輕上流力

Mike及其經理Chris及Kenneth均是來自喇沙書院的運動健將,更是同班同學,自中學時便見證大家在運動場上的拼搏,現時共組兄弟班,「拍住上」在財策行業打拼,更是同聲同氣,目標一致。Chris十分欣賞Mike的毅力和自律精神:「他不會炫耀自己有多努力,但我知道他會為了客戶通宵達旦,埋頭苦幹準備計劃書,而且堅持每星期向客戶滙報市場動向,責任心十足,看着他蛻變成為專業的保險財策精英,對我而言也是一種鼓勵,鞭策我也要做得更好。」

Mike直言已為自己在行業的長遠發展做好部署,「自入職後,我在同伴的幫助下取得不錯成績,雖然我並不是為了得獎而跑數,我只求自己對每一位客戶都做好本份,MDRT榮譽對我來說不是百萬業績的象徵,而是『Mike Doing the Right Things』的認證。在這年多的時間,我親身體會到保障及理財規劃對客戶的人生有着舉足輕重的影響,亦建立了自己對財策事業的價值觀。我認為專業是一種信仰,每位顧問應時刻尊重我們的職業、專業及自己。因此今年我盼望能轉換一下角色,開始建立自己的團隊,由我協助志同道合的新成員開拓屬於他們的潛能,一起印證只要努力,年輕人也可有所成就。」

現時,Mike的團隊已有5名成員,當中更有多名中學同學,大家年齡和成長背景相若,工作時都認真拼搏,假日時又會盡情享受生活,一起行山、BBQ,實踐工作與生活平衡的人生態度。Mike期望藉着年輕一代財策顧問的努力,能夠提升財策行業於大眾眼中的專業形象。

▲ Kenneth(左)及Mike為昔日的中學同學,同樣的熱愛運動,各散東西後再次重聚,希望一同創造年輕上流力。

(特約)