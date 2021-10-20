【蘋果MacBook】蘋果67W電源轉接器　不支援新MacBook Pro快充

▲ 兩款新MacBook Pro加入了快速充電功能，號稱只要充電30分鐘即可充到50%的電力。

蘋果（Apple）在香港時間昨（19日）凌晨舉行發布會，宣布推出14和16吋全新MacBook Pro，兩款新MacBook Pro更加入了快速充電功能，號稱只要充電30分鐘即可充到50%的電力。不過蘋果官方證實，配備8核心CPU M1 Pro處理器的基本版14吋MacBook Pro所附送的67W USB-C充電器，無法支援快充功能。

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蘋果表示，用戶需要擁有一個至少96W的USB-C充電器，才能支援快充功能。而據官網資料顯示，16吋MacBook Pro所有型號均會隨包裝提供支援快速充電的 140W USB-C 充電器。不過想購買14吋MacBook Pro的用戶就要留意了，因為只有配備高階版M1 Pro處理器的14吋 MacBook Pro，才會隨包裝提供96W USB-C充電器。配備8核心CPU M1 Pro處理器的基本版14吋 MacBook Pro，只會隨機提供67W USB-C充電器，即不支援快充。

▲ 配備8核心CPU M1 Pro處理器的基本版14吋MacBook Pro所附送的67W USB-C充電器，無法支援快充功能。（蘋果官網截圖）

不過用家也毋需太過擔憂，因蘋果提供以150港元升級充電器至96W的選項。用家也可獨立購買96W和140W USB-C充電器，不過價格就分別需要579港元和729港元。

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責任編輯：曾曉汶