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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【ET午市精點】恒指續升 衝上26200點 ATM強勢仍有空間？

股市 12:30 2021/10/20

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港股連升四日，維持強勢。恒指高開286點並開在26000點關口之上，曾短暫回落，不過靠著新經濟股帶動，升幅擴大至400點外，大市更衝上26200點水平。中午恒指收報26125點，升338點，升幅逾1.3%；科指跑贏中午收升3%。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲據報現身歐洲考察，帶動阿里巴巴股價裂口高開，中午收升8%，報178.1元，為半日表現第二好的藍籌，首位同屬阿里系的阿里健康 （00241） ，中午收升14%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢和你分析，新經濟股仍有上升空間嗎？

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3085945/

Time code

00：13 - 港股市況速報
00：53 - 恒指重上26000點關口 能否修復100天線？
02：08 - 新經濟股大幅反彈 ATM仍有短線上升空間
04：08 - 發改委將出手干預煤炭價格 煤炭股捱沽 勿忘需求強
06：25 - 股票推介：新創建 （00659）
07：20 - 港股早市速報

*重溫今早《ET開市直擊》恒指重上50天線好兆頭？ （附time code）*

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 馬雲 阿里健康（00241） 恒生指數 阿里巴巴 新經濟

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【阿里巴巴9988】螞蟻IPO批文今到期　支付寶拆骨、估值急跌　一文看一年變化

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