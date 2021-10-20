【ET午市精點】恒指續升 衝上26200點 ATM強勢仍有空間？

港股連升四日，維持強勢。恒指高開286點並開在26000點關口之上，曾短暫回落，不過靠著新經濟股帶動，升幅擴大至400點外，大市更衝上26200點水平。中午恒指收報26125點，升338點，升幅逾1.3%；科指跑贏中午收升3%。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲據報現身歐洲考察，帶動阿里巴巴股價裂口高開，中午收升8%，報178.1元，為半日表現第二好的藍籌，首位同屬阿里系的阿里健康 （00241） ，中午收升14%。光大新鴻基證券策略師伍禮賢和你分析，新經濟股仍有上升空間嗎？

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00：13 - 港股市況速報

00：53 - 恒指重上26000點關口 能否修復100天線？

02：08 - 新經濟股大幅反彈 ATM仍有短線上升空間

04：08 - 發改委將出手干預煤炭價格 煤炭股捱沽 勿忘需求強

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07：20 - 港股早市速報

*重溫今早《ET開市直擊》恒指重上50天線好兆頭？ （附time code）*