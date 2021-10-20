  • 30°C
香港時間 : 20211020日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介港交所｜恒指重上二萬六 可吼咩股？反彈力度有幾大？

股市 13:00 2021/10/20

分享：

恒生指數中午收報26125點，升338點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港交所 （00388） ，另亦會分析中電信 （00728） 、中生製藥 （01177） 、小米 （01810） 、中遠海發 （02866） 、中煙香港 （06055） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

*重溫《ET午市精點》- ATM強勢仍有空間？【按此】*

*重溫《ET開市直擊》- 恒指重上50天線好兆頭？ 【按此】*

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 香港交易所（00388） 中國電信（00728） 中國生物製藥（01177） 小米集團－W（01810） 中遠海發（02866） 中煙香港（06055） 石鏡泉

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里雲據報明年將在韓泰兩國建數據中心

下一篇文章

恒指企穩26000短綫升勢確認　 可進取入市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）