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北韓證實試射新型潛射彈道導彈 制導技術提升

環球社會熱點 12:20 2021/10/20

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南韓軍方周二（19日）偵測到北韓向東海方向發射最少1枚導彈 ，北韓官媒朝中社周三（20日）證實，北韓周二成功試射新型潛射彈道導彈。是次為北韓相隔2年後再次舉行同類測試。亦屬北韓今年第8次試射導彈。

北韓疑試射潛射彈道導彈 兩年來首次 【下一頁】

朝中社報道，北韓國防科學院於5年前用作試射首枚潛射戰略彈道導彈的「8.24英雄艦」，再次成功試射新型潛射彈道導彈。北韓形容導彈採用側面機動及滑翔跳躍機動等升級制導技術，讓外界更難偵測到導彈，亦為北韓國防技術高度化及改進海軍水下作戰能力作出重大貢獻。

北韓最近進行一連串武器測試，包括其高超音速導彈及遠程武器等，是次屬北韓今年第8次試射導彈。

美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周二表示，美國仍願意與北韓進行外交對話，呼籲北韓不要進一步挑釁。

北韓士兵上演「鐵拳」show 金正恩拍手大讚（多圖） 【下一頁】

事實上，北韓於2019年10月曾試射「北極星3型」潛射彈道導彈，當時朝中社指以高角度發射，盡量減少「外部威脅」。分析表示若導彈按照標準彈道而不是垂直彈道發射，射程或可達至1,900公里，射程可完整覆蓋南韓及日本四個主要島嶼。

彈道導彈被認為較巡航導彈更具威脅性，可負載更多核彈頭、射程更遠，而且飛行速度更快。

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責任編輯：郭麗明

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