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【航空復甦】新冠疫情打擊下　美國聯合航空公司收入仍高於預期

商業 12:01 2021/10/20

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美聯航第三季度得36億港元的淨收入（法新社圖片）

美國聯合航空本月19號公佈業績顯示，雖然航空交通受Delta變種病毒的影響，但因旅客的數量在夏季上升，收入仍高於預期。

【航空自救】國泰航空9月客運業務略改善　惟運力僅得疫情前13%

美聯航公佈第三季度的收益，在得到聯邦政府11.3億美元（約87.8億港元）援助後，有4.73億美元（約36.7億港元）的淨收入。而在銷售額方面，第三季度總計77.5億美元（約602億港元），比華爾街分析師的預期的76.4億美元（約594億港元），上升了1.1億美元（約8.5億港元），但相對2019年同期新冠疫情前的銷售額仍下降32%。

美聯航預計第四季的載客量會比2019年下降23%，第四季的的收益，在計算聯邦政府援助的11.3億美元（約87.8億港元）後，也會下降25%至30%。

美聯航預計，第四季度平均每加侖燃料需要支付2.39美元（約18.59港元），高於第三季度的2.14美元（約16.64港元）。

【物流商機】物流訂單大增　易志明料香港空運全年或突破500萬公噸

【物流需求】FedEx Express增設兩條新航線　每周提供超過200班航次往返亞太區至歐美

責任編輯：陳明俊

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