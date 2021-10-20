【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？

▲ Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格計畫在下周為Facebook改名，反映該企將專注於構建「元宇宙」。

Facebook（fb）近年積極推動開發「元宇宙」（Metaverse）技術，外媒The Verge更爆出Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）計畫在下周為Facebook改名，反映該企將專注於構建「元宇宙」。而「元宇宙」技術是近期科技界最熱關鍵字，除了Facebook，微軟（Microsoft）、NVIDIA等科企都相繼加入這個神祕領域，到底「元宇宙」有何吸引力？

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「元宇宙」主要是指由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界，脫胎於現實世界，又與現實世界相互影響，能達到真假難辨、虛實混同的境界。人可以在這個虛擬世界中做任何現實生活裡能做到的事，包含社交、娛樂、創作、展示、教育、交易等社會性、精神性活動等。

其中VR及AR技術是呈現元宇宙場景的重要路徑，元宇宙中的所有場景都需要在硬件設備上呈現，而透過VR或AR技術，與現實世界進行連線互通，可達到沉浸式的體驗。朱克伯格早前就提到，未來人進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再侷限於智能手機，而是透過VR智能設備進入沉浸式體驗的空間內，真正實現「虛實結合」的日常生活。

聘萬人專注研發 數碼會議空間測試中

事實上，朱克伯格一直都希望能將Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境，盼能超越實際距離及裝置的束縛，強化人與人之間的聯繫。朱克伯格更強調，元宇宙是「下一代的移動網絡世界」，成為新技術投資的動力。

因此，Facebook將投放更多資源拓展元宇宙市場，甚至投入5000萬美元（約3.8億港元）協助推動。在本周初Facebook就宣布將在歐盟添兵一萬人，專門研發元宇宙技術。今（20日）再被爆出，將會於下周舉行Facebook年會或之前公布Facebook改名，以凸顯公司將業務重心放在構成元宇宙方面。

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據悉，Facebook整研發首個元宇宙領域產品，並名為「Horizon Workrooms數碼會議空間」，容許最多50人同時舉行虛擬會議，目前正在測試中。

責任編輯：曾曉汶