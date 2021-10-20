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【快手1024】快手據報整合海外業務　暫停新市場擴張計劃、股價曾升近6%

新經濟追蹤 11:21 2021/10/20

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快手據報整合海外業務　暫停新市場擴張計劃

據內媒報道指，快手 （01024） 近期對海外業務進行整合，由過去針對不同國家、地區和市場都會成立獨立團隊的模式，改為搭建統一的快手海外運營團隊。另外，在美國、加拿大等地的海外擴張計劃亦暫時被叫停。

據《晚點LatePost》表示，快手國際化事業部在今年8月，計劃將Kwai中東、Kwai拉美以及東南亞市場的Snack Video三個獨立的應用，整合為Kwai一款產品。據了解，這將是快手未來在海外的唯一產品。

快手抖音被罰20萬人幣【下一頁】

除此以外，報道又引述多位知情人士指，快手上半年在海外市場的開支已經超過55億元，下半年已經暫時叫停進入美國、加拿大的海外擴張計劃。有海外團隊員工稱「團隊已經意識到，像過去那樣大規模撒錢來拓展市場的方式效率太低了。」，因此在東南亞、拉美、韓國等已經進入的海外市場，會將重點轉移至透過精細化運營留住老用戶。

另外，快手短劇運營負責人表示，截至今年10月，快手平台的短劇日活用戶規模達2，3億，創作者規模增速超過32%，短劇創作者的總收入已經超過10億元人民幣。

快手股價一度升近6%，高見95.3元，現報93.35元，升3.7%，暫錄成交30.04億。

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記者：梁安琪

港股 快手—W（01024） 新經濟股

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