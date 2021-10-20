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羅馬尼亞每5分鐘死1人 確診及死亡數創新高

環球社會熱點 12:05 2021/10/20

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歐洲多國新冠疫苗接種率不斷上升，確診及死亡人數皆有下降跡象，惟歐洲南部國家羅馬尼亞新冠疫情嚴峻。羅馬尼亞周二錄得逾1.8萬宗確診個案，單日確診及死亡人數皆創記錄新高，本月至今平均每5分鐘有1名新冠患者死亡。有羅馬尼亞醫生表示，若當地疫苗接種上升，能大大減少死亡人數。

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羅馬尼亞周二（19日）的官方數據顯示，過去24小時內新增約1.88萬人確診，並有574名新冠患者離世，同創當地記錄新高。數據顯示，羅馬尼亞10月份至今平均5分鐘就有1人確診離世，超過9成為未接種疫苗人士。當地累計死亡人數達4.2萬人，其中約13%個案在本月發生。

布加勒斯醫院情況

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羅馬尼亞各地急診病床已經爆滿，有電視台畫面顯示首都布加勒斯（Bucharest）醫院內，患者需躺在地板床墊上，或在坐在走廊長凳上使用氧氣瓶，場面十分擁擠。據悉，當地停屍間亦已不勝負荷。

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與歐盟74%的平均新冠疫苗接種率相比，羅馬尼亞僅得36%成年人口完成接種率大為落後。羅馬尼亞深切治療部醫生魯蘇（Claudiu Rusu）表示，若當地疫苗接種率達7至8成，現時死亡人數將減少10倍。

《路透社》報道指，羅馬尼亞疫苗接種率低受多個因素影響，包括民眾不信任國家機構、錯誤訊息流傳、農村缺乏基礎設施和疫苗教育意識薄弱。羅馬尼亞衛生部副部長表示，世界衛生組織（WHO）1位專家將在當地時間周二抵達當地，逗留60日期間會提出有關提升疫苗接種率的建議。

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責任編輯：李俊儀

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