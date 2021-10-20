【FB改名】Facebook擬一周內改名　凸顯由社交媒體轉型至「元宇宙」

▲ 【FB改名】Facebook擬一周內宣布改名 凸顯公司由社交媒體平台轉型至元宇宙企業

外電報道，Facebook（美：FB）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）計劃於下周舉行Facebook年會或之前公布Facebook改名，以凸顯公司將業務重心放在構成元宇宙方面，同時將Facebook app視為公司其中一項產品，就像Instagram、Whatsapp等。Facebook發言人，拒絕就Facebook企業名稱更改置評。

Facebook據聘萬人開發元宇宙平台，詳見【下一頁】

報道指，Facebook新名字在內部是高度保密，即使高級領導層也不知曉，其中一個可行的名字是「Horizon」，Horizon是公司近年一直開發，但仍未發布的VR版「Facebook-meets-Roblox」的名字。

朱克伯克7月接受訪問時曾稱，數年後，Facebook會由一家社交媒體公司，轉型至元宇宙公司。「元宇宙將成為一個重點，這將是繼移動互聯網之後，互聯網另一個新篇章，同時元宇宙亦將會是公司未來的重新新篇章，會在有關領域加倍努力。」

朱克伯克否認FB將利益置於用戶安全之上，詳見【下一頁】

現時Facebook已有逾萬名員工負責設計AR（擴增實境）眼鏡，朱克伯格認為，AR眼鏡最終會成為像手機般，無處不在的日用品。

Facebook將品牌重塑，可將令朱克伯克專注於未來工作，並將Facebook目前的社交媒體運作分開。早前《華爾街日報》報道，各地反壟斷機構有意將Facebook拆骨，而且公眾對Facebook經營業務的信任度正在下降。

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