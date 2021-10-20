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【內地缺電】發改委研究調控煤價確保電力供應 煤炭股憂限價應聲下跌

股樓投資 11:04 2021/10/20

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內地國家發改委公布，將研究對煤炭價格實施干預，令煤價返回合理範圍，令市場回歸理性，確保能源安全供應。國務院副總理韓正強調，要發揮好煤電油氣的保障機制，確保今冬明春能有足夠的電力供應。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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發改委同時表示，將嚴格打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。同時，鄭州商品交易所公布，將於今日（20日）夜盤開始，動力煤期貨合約漲停及跌停的最大幅度調整為一成。

受累消息，多隻煤炭股在上午股價急跌，中國神華 （01088） 一度跌近一成、兗煤 （01171） 及中煤能源 （01898） 一度跌近8%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

兗州煤業（01171） 中國 煤炭股 動力煤 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 電力 商品 中煤能源（01898）

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