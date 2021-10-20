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【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高

環球社會熱點 11:02 2021/10/20

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英國新冠肺炎疫情升溫，單日錄得超過4.3萬宗確診。英國同日新增223名新冠患者死亡，單日新冠死亡數字創自3月以來新高。有流行病學家估計英國依賴預防感染效用較低的阿斯利康疫苗，成為感染數字回升原因之一。

【輝瑞疫苗】向加拿大申兒童接種授權 配方與成人不同 【下一頁】

英國政府周二（19日）公布的疫情數據顯示，當地單日新增43,738人確診新冠肺炎，較周一（18日）錄得的4.9萬宗稍見回落，但確診數字按周升幅仍達16.1%。每日住院人數達到921人，按周升10%。

英國同日錄得223名新冠患者死亡，是自3月9日以來的單日最高死亡數字。英國的每周新冠患者死亡數字達到911人，按周升近15%。

英國本月的確診數字節節上升，新增感染群體更由普遍未接種新冠疫苗的中學生，蔓延至包括年逾50歲等年齡更大的組別，導致住院率及死亡率上升。

英國國家統計局（ONS）上周估計，英格蘭每60人當中就有1人感染新冠肺炎，料為疫情爆發以來的其中一個高峰。

【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰 【下一頁】

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、流行病學家弗格森（Neil Ferguson）表示，英國嚴重依賴牛津大學有份研發的阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，成為推高英國確診數字的原因之一。

弗格森指阿斯利康疫苗有效預防新冠重症，但預防感染及傳播方面的效果卻略遜於輝瑞（Pfizer）疫苗，特別是在預防Delta變種（印度首先發現）方面。

另外，英國12歲至15歲青少年的疫苗接種率僅15%。弗格森建議政府加快推進接種計劃，希望更多人可接種疫苗獲得免疫力。

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責任編輯：鄭錦玲

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