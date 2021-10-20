▲ 【阿里巴巴9988】張勇：要做開放共享、人人受益的好科技 「教育興則科技興」

阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇周二在雲棲大會表示，面向未來，雲計算正是社會的基礎生產力，要做開放共享、人人受益的好科技，隨科技與產業結合得更深入，阿里巴巴始終保持敬畏，過去十幾年間，阿里巴巴積極投入科技的自立自強，努力探索未知，走向科學的最底層和最前沿。

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他指，從萬物互聯到萬物生長，雲棲大會經過12年的輪回，正站在一個新的起點上，阿里巴巴希望在基礎研究方面有更多、更扎實的社會擔當，讓更多人受益於技術的發展。阿里巴巴希望首要解決通用型問題，繼而與產業合作伙伴和客戶一起，用更開放、更生態的方式解決個性化問題，最終形成多維融合的普惠生態。

張勇認為，科技的社會責任和社會擔當，必須與社會發展的脈搏同頻共振，既要追求先進技術，也要思考如何與整個社會共享科技飛速發展的成果。無論對古老文明還是現代文明，技術的開放共享，都是新型生產力的普惠，也必將讓更多人受益。

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張勇宣布，阿里巴巴啟動「少年雲助學計劃」，向1萬所欠發達地區的中小學校捐建「雲電腦機房」，助力改善欠發達地區中小學校的科技教育，「教育興則科技興」，希望借助前沿數字科技，讓欠發達地區學校機房裡的電腦「永不過時」，更早激發孩子們的數字創造力，用工具平等促進教育公平。

張勇指，阿里巴巴將繼續加大對基礎科研的支持力度。阿里巴巴全球數學競賽金獎獎金將提升至5萬美元，獎勵範圍也將擴大，希望更多的年輕人不僅成為技術的受益者，更能成為技術的貢獻者，技術的普惠者，技術的布道者。

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