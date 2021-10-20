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【對外開放】內地十四五加強開放服務業 電信教育醫療在開放名單

股樓投資 10:41 2021/10/20

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內地商務部等24個部門共同公布，目標在十四五期間，擴大貿易規模、優化貿易結構、增加競爭力、改善制度環境，目標2035年全面確立服務貿易高質量發展。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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其中服務貿易改革深化吸引市場關注，內地目標在十四五期間，健全准入前國民待遇加負面清單管理制度，減少外資准入負面清單，推動服務業對外開放，把電信、互聯網、教育、文化、醫療等行業加強開放。

另外，當局提到要推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），簽署更多自由貿易區協定。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

中華人民共和國商務部 CPTPP 經濟 服務 貿易

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